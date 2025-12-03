Nachtragshaushalt: Grün-Schwarz setzt Schwerpunkt bei Investitionen in Kommunen

Die Unterstützung der Kommunen stellt die grün-schwarze Koalition ins Zentrum der ersten Landtagsdebatte über den Nachtragshaushalt und bei der Verwendung von insgesamt 13 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, das der Bund Baden-Württemberg in zwölf Jahren bereitstellt. 8,7 Milliarden Euro der Berliner Investitionsmittel leitet das Land an Städte und Gemeinden weiter – das sind zwei Drittel aller von der Bundesregierung bereitgestellten Investitionsmittel. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel erklärten, dass Baden-Württemberg damit den höchsten höchst Kommunalanteil aller Bundesländer erreiche.