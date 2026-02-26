Ein 49-jähriger Mann war am Mittwochabend in Böblingen offenbar alkoholisiert und auf Krawall gebürstet. Er provozierte Passanten und ging auf Polizisten los.

Eddie Langner 26.02.2026 - 13:27 Uhr

Ein aggressiver Mann sorgte am Mittwochabend für Aufsehen am Böblinger Bahnhof. Passanten machten gegen 22.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf den 49-Jährigen aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, trafen die beiden Polizeibeamten den auf Krawall gebürsteten Herrn in der Bahnhofsunterführung an. Dort sahen sie, wie er Personen provozierte oder beleidigte und dabei auch einen 25-Jährigen schubste und schlug.