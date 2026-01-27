Die Ski-Alpin-Saison 2025/26 der Herren geht diese Woche in Schladming weiter. Alles zu Uhrzeit, Start, TV-Übertragung und Livestream.

Diese Woche geht der Ski-Alpin-Weltcup 2025/26 der Männer in Schladming mit dem „Nightrace“ weiter. Ein Slalom sowie ein Riesenslalom stehen auf dem Programm. Der Schweizer Marco Odermatt dominiert weiterhin die bisherige Weltcup-Saison. Allerdings haben bei den technischen Rennen wie an diesem Wochenende noch einige andere Fahrer wie Tim Haugan oder Stefan Brennsteiner ein Wörtchen um den Sieg mitzureden. Beim legendären Hahnenkammrennen verpasste Odermatt am vergangenen Wochenende den Abfahrtssieg.

Alle Infos zu den Terminen und der Übertragung des Weltcups in Schladming bekommt ihr hier.

Ski-Weltcup in Schladming 2026: Der Zeitplan mit allen Terminen

In Schladming geht der alpine Ski-Weltcup der Männer mit einem Slalom sowie einem Riesenslalom weiter.

Der Zeitplan für den Weltcup in Schladming im Überblick: