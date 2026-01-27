Die Ski-Alpin-Saison 2025/26 der Herren geht diese Woche in Schladming weiter. Alles zu Uhrzeit, Start, TV-Übertragung und Livestream.
Diese Woche geht der Ski-Alpin-Weltcup 2025/26 der Männer in Schladming mit dem „Nightrace“ weiter. Ein Slalom sowie ein Riesenslalom stehen auf dem Programm. Der Schweizer Marco Odermatt dominiert weiterhin die bisherige Weltcup-Saison. Allerdings haben bei den technischen Rennen wie an diesem Wochenende noch einige andere Fahrer wie Tim Haugan oder Stefan Brennsteiner ein Wörtchen um den Sieg mitzureden. Beim legendären Hahnenkammrennen verpasste Odermatt am vergangenen Wochenende den Abfahrtssieg.