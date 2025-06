Nachwuchs-Bundesliga: Stuttgart wird zur deutschen Basketball-Hochburg

Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart hat im weiblichen Jugendbasketball mit den Metropolen Berlin und München gleichgezogen. Seit Sonntag steht fest, dass diese drei Städte in der Saison 2025/26 jeweils zwei U-18-Mannschaften im 24er-Feld der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) stellen werden. Nachdem das Regioteam Stuttgart aufgrund der Play-off-Teilnahme im Frühjahr seinen Startplatz bereits gesichert hatte, hat nun auch der MTV Stuttgart den Sprung in die höchste nationale Klasse geschafft. In der Aufstiegsrunde in Freiburg beeindruckte die Kräherwald-Truppe mit sechs Siegen aus insgesamt sechs Spielen.