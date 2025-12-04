Gleich vier Babys gibt es im deutschen Team. Für ein Novum sorgt Janina Hettich-Walz. Vor ihr war noch keine deutsche Skijägerin nach einer Geburt zurückgekommen.
04.12.2025 - 09:09 Uhr
Östersund - Eines war für Biathletin Janina Hettich-Walz schon immer klar. Sie will nicht erst mit weit über 30 und nach ihrer Sportkarriere Mama werden. "Ich habe auch eine sehr junge Mutter und fand es immer cool", sagte die 29-Jährige. Und so spielt seit Februar dieses Jahres Tochter Karlotta die Hauptrolle im Leben der Skijägerin und ihres Mannes Kai.