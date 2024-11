Nicht zu sehen, aber zu hören: Mindestens ein Eisbärenbaby lebt. Davon ist man im Karlsruher Zoo überzeugt. Bärenmutter Nuka macht sich gut. Doch noch ist man verhalten.

red/dpa/lsw 27.11.2024 - 12:17 Uhr

Am Tag 25 nach der Geburt von zwei Eisbärenbabys ist man im Karlsruher Zoo weiterhin hoffnungsvoll: „Wir sind vorsichtig optimistisch“, so ein Zoo-Sprecher. Direktor Matthias Reinschmidt geht nach wie vor davon aus, dass mindestens ein kleiner Bär lebt. „Wir hören eine Stimme“, sagte er in einem Video auf der Facebook-Seite des Zoos vom Anfang der Woche.