Überraschung: Im Stuttgarter Zoo gibt es erstmals seit zwei Jahren Nachwuchs bei den Langschnauzen-Kaninchenkängurus.
13.11.2025 - 14:39 Uhr
In der vor zwei Jahren eingeweihten neuen Australienwelt der Wilhelma ist die Freude über den Nachwuchs bei den Langschnauzen-Kaninchenkängurus groß. Der Kurator der Australienwelt Terra Australis, Volker Grün sagt, dass es der Wilhelma zum ersten Mal die Nachzucht dieser Art gelungen sei, die deutschlandweit nur in zwei anderen Zoos zu sehen ist, nämlich in den Zoos Duisburg und Osnabrück.