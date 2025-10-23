Freude über einen neuen Zoobewohner: Im Amazonienhaus der Wilhelma in Stuttgart gibt es Nachwuchs bei den Schwarzen Brüllaffen. Wir lösen ein Rätsel um das Tierbaby.
23.10.2025 - 12:00 Uhr
Im Amazonienhaus der Wilhelma, welches in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden ist, ist Mitte September ein kleines Brüllaffen-Baby zur Welt gekommen, wie der Zoo-Sprecher Birger Meierjohann berichtet. Es gehört zu den Schwarzen Brüllaffen, hat aber – genau wie seine Mutter – ein blondes Fell. Schwarzes Fell tragen nur die erwachsenen Männchen, sagt Meierjohann. Sie sind auch deutlich größer als ihre Artgenossinnen.