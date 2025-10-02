Große Freude im Stuttgarter Zoo: Bei der gefährdeten Art der Mähnenspringer ist ein Junges geboren worden. Das Tierbaby ist nicht nur Kletter- sonder auch Überlebenskünstler.
In der felsigen Landschaft unterhalb der Raubkatzenanlage hat sich bei den Mähnenspringern in der Wilhelma niedlicher Nachwuchs eingestellt, der zugleich auch für die Erhaltung der Art sehr wichtig ist. Das kleine vierbeinige Huftier ist schon ganz aktiv und klettert in der Felslandschaft herum. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, wurde das grazile Jungtier Ende September bei den Mähnenspringern geboren. Über die Geburt freut sich auch Kuratorin Kerstin Ludmann. Sie hat beobachtet, dass die Mähnenspringer von Natur aus wahre Kletterkünstler sind. „Schon kurz nach der Geburt ist der Nachwuchs in der Lage, seiner Mutter trittsicher durch Felsen und Geröll zu folgen.“ Und bereits jetzt zeigt das beigefarbene Tier mit den dunklen Augen und den putzig-aufrechten Ohren, was es kann. Es klettert geschickt in der gebirgigen Anlage zwischen seinen Artgenossen umher.