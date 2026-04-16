Nadelöhr A 81 bei Leonberg Nur so konnte der größte Rettungseinsatz im Engelbergtunnel gelingen
Ein Lkw brennt am 3. März im Engelbergtunnel. Der Ernstfall für über 400 Einsatzkräfte tritt ein.
Ein Lkw brennt am 3. März im Engelbergtunnel. Der Ernstfall für über 400 Einsatzkräfte tritt ein.
Um 14.19 Uhr am Dienstag, 3. März, wird aus einem normalen Arbeitstag ein Ausnahmezustand. Im Engelbergtunnel bei Leonberg brennt ein Lkw mit Anhänger, der Kühlschränke geladen hat. Dichter Rauch zieht durch die Röhre, Menschen sind in Gefahr. Während die meisten erst durch Meldungen in sozialen Netzwerken oder im Radio davon erfahren, sind bereits Dutzende Männer und Frauen auf dem Weg zum Tunnel – viele direkt vom Arbeitsplatz, manche vom Mittagstisch zu Hause.