Auch zum Start in die Olympia-Saison ist Frankreich im Frauen-Biathlon das Maß der Dinge. Intern rumort es im Team aber gewaltig. Es geht nicht mehr nur um Betrug, sondern auch um Manipulation.
01.12.2025 - 11:15 Uhr
Östersund - Dass Frankreichs Biathletinnen schon zum Saisonstart in Olympia-Form sind, wurde schnell zur Nebensache. Auch nach dem gerichtlich beendeten Betrugs- und Kreditkartenskandal um Julia Simon kommt das Team nicht zur Ruhe, denn längst ist die nächste pikante Affäre in den Fokus gerückt. Hat Jeanne Richard in der Vorsaison mutwillig das Gewehr ihrer Teamkollegin Océane Michelon manipuliert, um daraus einen Vorteil zu ziehen?