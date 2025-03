Aufgrund einer Innenbandverletzung verpasst Florian Wirtz das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag gegen Bayern München.

red/sid 10.03.2025 - 11:38 Uhr

Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz muss in den kommenden Wochen verletzt pausieren und verpasst damit auch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) gegen Bayern München. Wie der Double-Gewinner am Montag bekannt gab, habe der Jungstar im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und werde der Werkself „mehrere Wochen“ fehlen.