Nächster Gegner des VfB Stuttgart: Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Womöglich ist das nächste Spiel aus Sicht des SC Freiburg ja genau das richtige. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das prestigeträchtige Landesduell Baden gegen Württemberg samt knisternder Atmosphäre – da lassen sich die Dinge doch wunderbar geradebiegen. Sportlich und emotional.

Zurechtzurücken gibt es vor der Partie gegen den VfB (Samstag, 13. September 15.30 Uhr) einiges beim Sport-Club, der nach den ersten beiden Spieltagen vom Tabellenende grüßt. Letzter mit null Punkten und 2:7 Toren: wer hätte das gedacht angesichts des machbar scheinenden Auftaktprogramms gegen den FC Augsburg und beim 1. FC Köln. Doch dann setzte es ein 1:3 daheim gegen den FCA und ein 1:4 beim FC.

Nachdem die Heimniederlage gegen Augsburg angesichts einer klaren Dominanz und vieler (vergebener) Großchancen mit etwas Wohlwollen noch als Betriebsunfall angesehen werden konnte, ging es nach der Pleite von Köln ans Eingemachte. Denn was die SC-Profis beim Aufsteiger auf den Platz brachten, glich einem Offenbarungseid. Vorne wie hinten. „Wir müssen hart zu uns selbst sein und können das nicht so stehen lassen“, sagte Torhüter Noah Atubolu: „So wie wir aktuell den SC Freiburg repräsentieren – das sind nicht wir. Das ist nicht das, was wir letzte Saison gezeigt haben.“

Die berühmte Freiburger Basis

Da schaffte es der Sport-Club ja fast bis in die Champions League und wurde am Ende Fünfter. In Köln spielte das Team von Julian Schuster, der vor ein paar Wochen zu Deutschlands Trainer des Jahres gekürt wurde, jetzt plötzlich wie ein Absteiger. Und Schuster, der seit 2008 in Freiburg ist und im Jahr eins nach Christian Streich einen tollen Start als neuer Chefcoach hingelegt hatte, wusste nach dem 1:4 in der Domstadt genau, wo die Problemfelder liegen. „Es war in Freiburg immer unsere Basis, unsere Grundlage, gut zu verteidigen – es ist vielleicht eines der wenigen positiven Dinge, dass wir jetzt richtig eins auf die Mütze bekommen haben und uns klar aufgezeigt wurde, dass wir uns daran wieder zu orientieren haben.“

Es sei der klare Auftrag für die nächsten zwei Wochen, so Schuster weiter, „dass wir uns da wieder die Sicherheit holen und eine Grundlage schaffen, um Spiele wieder für uns entscheiden zu können.“ Am besten schon gegen den VfB – gegen den sich aber vieles ändern muss aus Freiburger Sicht. Denn ohne die Grundlagen wie Zweikampfführung, Aggressivität, Disziplin und Wachheit kann der SC nicht erfolgreich sein. Das betonen Spieler wie Verantwortliche seit Jahren mantraartig.

Gab es plötzlich einen Anfall von Arroganz?

Und die, die diese so genannten Basics immer wieder betonen, lassen diese auf dem Platz nun plötzlich vermissen? In Köln wirkte es zumindest so, als ob so mancher Profi nach längerer Zeit mal wieder testen wollte, wie es so läuft, wenn man halt mal ohne die besagten Grundlagen locker drauflos spielt als Europa-League-Teilnehmer beim Bundesliga-Aufsteiger. Haben also einige Profis eine in Freiburg gänzlich unübliche Arroganz an den Tag gelegt?

Fakt ist: Der charakterlich hoch integre Kern der Freiburger Mannschaft ist von solchen Verhaltensmustern in der Regel weit entfernt, der Kapitän Christian Günter sprach dann auch gänzlich unarrogant die Dinge an. „Die Tore, die wir kriegen, sind zu einfach, das darf uns nicht passieren – aber es ist passiert“, sagte das SC-Urgestein und meinte mit Blick auf drei Freiburger Top-Sechs-Platzierungen in den vergangenen vier Bundesliga-Saisons noch vielsagend dies: „Wir waren die letzten Jahre verwöhnt, jetzt haben wir zweimal auf die Fresse gekriegt, jetzt müssen wir schauen, dass wir da gemeinsam rauskommen.“

Bei diesem Vorhaben ist auch der Trainer gefordert – der es in der vergangenen Runde schon geschafft hat, sein Team aus einer schwierigen Phase herauszuführen. Rund um den Jahreswechsel 2024/25 hatte der SC bei Bayer Leverkusen (1:5), Eintracht Frankfurt (1:4) und dem VfB (0:4) deftige Niederlagen kassiert. Nach deutlich verbesserter Leistung gegen den FC Bayern (1:2) gab es dann in sechs Partien kein einziges Gegentor und vier Siege.

Das Problem mit Blick auf die aktuelle missliche Lage: In der vergangenen Saison hagelte es Klatschen nur gegen die Top-Teams – jetzt gegen Augsburg und Köln. Nun soll gegen den VfB alles besser werden.

Einige Verletzte kehren jetzt zurück

Dass dabei in Ritsu Doan der Unterschiedsspieler der vergangenen Saison nicht mehr mithelfen kann und nun bei Eintracht Frankfurt durchstartet, schmerzt die Beteiligten im Breisgau – zumal der neue japanische Zehner Yuito Suzuki noch nicht überzeugte und in Eren Dinkci ein weiterer Offensivmann einen extrem schwachen Saisonstart hinlegte. Hoffnung macht die Rückkehr der bisher Verletzten: Der neue zentrale Angreifer Igor Matanovic (kam von Eintracht Frankfurt), Innenverteidiger Max Rosenfelder, der neue Rechtsverteidiger Philipp Treu (kam vom FC St. Pauli), der Sechser Patrick Osterhage sowie Offensivmann Niklas Beste dürften gegen den VfB bereit stehen.