Nächster Gegner des VfB Stuttgart Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?
Der VfB Stuttgart tritt am nächsten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten an – was ist vor dem Landesduell alles schief gelaufen beim SC Freiburg?
Der VfB Stuttgart tritt am nächsten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten an – was ist vor dem Landesduell alles schief gelaufen beim SC Freiburg?
Womöglich ist das nächste Spiel aus Sicht des SC Freiburg ja genau das richtige. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das prestigeträchtige Landesduell Baden gegen Württemberg samt knisternder Atmosphäre – da lassen sich die Dinge doch wunderbar geradebiegen. Sportlich und emotional.