 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Nächster Gegner des VfB Stuttgart Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Nächster Gegner des VfB Stuttgart: Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?
1
Freiburger Frust: Kapitän Christian Günter und Trainer Julian Schuster nach dem Fehlstart. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der VfB Stuttgart tritt am nächsten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten an – was ist vor dem Landesduell alles schief gelaufen beim SC Freiburg?

Sport: Marco Seliger (sem)

Womöglich ist das nächste Spiel aus Sicht des SC Freiburg ja genau das richtige. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das prestigeträchtige Landesduell Baden gegen Württemberg samt knisternder Atmosphäre – da lassen sich die Dinge doch wunderbar geradebiegen. Sportlich und emotional.

 

Zurechtzurücken gibt es vor der Partie gegen den VfB (Samstag, 13. September 15.30 Uhr) einiges beim Sport-Club, der nach den ersten beiden Spieltagen vom Tabellenende grüßt. Letzter mit null Punkten und 2:7 Toren: wer hätte das gedacht angesichts des machbar scheinenden Auftaktprogramms gegen den FC Augsburg und beim 1. FC Köln. Doch dann setzte es ein 1:3 daheim gegen den FCA und ein 1:4 beim FC.

Nachdem die Heimniederlage gegen Augsburg angesichts einer klaren Dominanz und vieler (vergebener) Großchancen mit etwas Wohlwollen noch als Betriebsunfall angesehen werden konnte, ging es nach der Pleite von Köln ans Eingemachte. Denn was die SC-Profis beim Aufsteiger auf den Platz brachten, glich einem Offenbarungseid. Vorne wie hinten. „Wir müssen hart zu uns selbst sein und können das nicht so stehen lassen“, sagte Torhüter Noah Atubolu: „So wie wir aktuell den SC Freiburg repräsentieren – das sind nicht wir. Das ist nicht das, was wir letzte Saison gezeigt haben.“

Die berühmte Freiburger Basis

Da schaffte es der Sport-Club ja fast bis in die Champions League und wurde am Ende Fünfter. In Köln spielte das Team von Julian Schuster, der vor ein paar Wochen zu Deutschlands Trainer des Jahres gekürt wurde, jetzt plötzlich wie ein Absteiger. Und Schuster, der seit 2008 in Freiburg ist und im Jahr eins nach Christian Streich einen tollen Start als neuer Chefcoach hingelegt hatte, wusste nach dem 1:4 in der Domstadt genau, wo die Problemfelder liegen. „Es war in Freiburg immer unsere Basis, unsere Grundlage, gut zu verteidigen – es ist vielleicht eines der wenigen positiven Dinge, dass wir jetzt richtig eins auf die Mütze bekommen haben und uns klar aufgezeigt wurde, dass wir uns daran wieder zu orientieren haben.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB-Kader für die Europa League: „Keine einfachen Gespräche“ – Auf diese Spieler verzichtet Sebastian Hoeneß

VfB-Kader für die Europa League „Keine einfachen Gespräche“ – Auf diese Spieler verzichtet Sebastian Hoeneß

Der VfB hat seinen Kader für die Europa League abgegeben. Wie in der Vorsaison, als Nick Woltemade nicht berücksichtigt wurde, gibt es auch diesmal Enttäuschte.

Es sei der klare Auftrag für die nächsten zwei Wochen, so Schuster weiter, „dass wir uns da wieder die Sicherheit holen und eine Grundlage schaffen, um Spiele wieder für uns entscheiden zu können.“ Am besten schon gegen den VfB – gegen den sich aber vieles ändern muss aus Freiburger Sicht. Denn ohne die Grundlagen wie Zweikampfführung, Aggressivität, Disziplin und Wachheit kann der SC nicht erfolgreich sein. Das betonen Spieler wie Verantwortliche seit Jahren mantraartig.

Gab es plötzlich einen Anfall von Arroganz?

Und die, die diese so genannten Basics immer wieder betonen, lassen diese auf dem Platz nun plötzlich vermissen? In Köln wirkte es zumindest so, als ob so mancher Profi nach längerer Zeit mal wieder testen wollte, wie es so läuft, wenn man halt mal ohne die besagten Grundlagen locker drauflos spielt als Europa-League-Teilnehmer beim Bundesliga-Aufsteiger. Haben also einige Profis eine in Freiburg gänzlich unübliche Arroganz an den Tag gelegt?

Fakt ist: Der charakterlich hoch integre Kern der Freiburger Mannschaft ist von solchen Verhaltensmustern in der Regel weit entfernt, der Kapitän Christian Günter sprach dann auch gänzlich unarrogant die Dinge an. „Die Tore, die wir kriegen, sind zu einfach, das darf uns nicht passieren – aber es ist passiert“, sagte das SC-Urgestein und meinte mit Blick auf drei Freiburger Top-Sechs-Platzierungen in den vergangenen vier Bundesliga-Saisons noch vielsagend dies: „Wir waren die letzten Jahre verwöhnt, jetzt haben wir zweimal auf die Fresse gekriegt, jetzt müssen wir schauen, dass wir da gemeinsam rauskommen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Testspiel des VfB Stuttgart: So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Testspiel des VfB Stuttgart So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Chris Führich schoss im Testspiel des VfB bei der SG Sonnenhof drei Tore – doch auch ein Neuer machte beim 6:2-Sieg am Mittwochabend auf sich aufmerksam.

Bei diesem Vorhaben ist auch der Trainer gefordert – der es in der vergangenen Runde schon geschafft hat, sein Team aus einer schwierigen Phase herauszuführen. Rund um den Jahreswechsel 2024/25 hatte der SC bei Bayer Leverkusen (1:5), Eintracht Frankfurt (1:4) und dem VfB (0:4) deftige Niederlagen kassiert. Nach deutlich verbesserter Leistung gegen den FC Bayern (1:2) gab es dann in sechs Partien kein einziges Gegentor und vier Siege.

Das Problem mit Blick auf die aktuelle missliche Lage: In der vergangenen Saison hagelte es Klatschen nur gegen die Top-Teams – jetzt gegen Augsburg und Köln. Nun soll gegen den VfB alles besser werden.

Einige Verletzte kehren jetzt zurück

Dass dabei in Ritsu Doan der Unterschiedsspieler der vergangenen Saison nicht mehr mithelfen kann und nun bei Eintracht Frankfurt durchstartet, schmerzt die Beteiligten im Breisgau – zumal der neue japanische Zehner Yuito Suzuki noch nicht überzeugte und in Eren Dinkci ein weiterer Offensivmann einen extrem schwachen Saisonstart hinlegte. Hoffnung macht die Rückkehr der bisher Verletzten: Der neue zentrale Angreifer Igor Matanovic (kam von Eintracht Frankfurt), Innenverteidiger Max Rosenfelder, der neue Rechtsverteidiger Philipp Treu (kam vom FC St. Pauli), der Sechser Patrick Osterhage sowie Offensivmann Niklas Beste dürften gegen den VfB bereit stehen.

Weitere Themen

Nächster Gegner des VfB Stuttgart: Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Nächster Gegner des VfB Stuttgart Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Der VfB Stuttgart tritt am nächsten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten an – was ist vor dem Landesduell alles schief gelaufen beim SC Freiburg?
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB-U15 im Finale des Porsche Fußball Cup

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Länderspiele der VfB-Profis: Dieser Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert

Länderspiele der VfB-Profis Dieser Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert

Nicht nur die deutschen Nationalspieler des VfB sind in der WM-Qualifikation im Einsatz, auch andere sind für ihre Länder am Ball. Ein Überblick über das Wochenende.
Von Marco Seliger
Nationalmannschaft: Spielt Maximilian Mittelstädt wieder auf der rechten Seite?

Nationalmannschaft Spielt Maximilian Mittelstädt wieder auf der rechten Seite?

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in der Abwehr ein Problem zu lösen, will sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland aber nicht zu früh festlegen.
Von Carlos Ubina
Stuttgart Surge im Football-Finale: Auch OB Nopper drückt die Daumen – wilde Finanzgerüchte in den sozialen Medien

Stuttgart Surge im Football-Finale Auch OB Nopper drückt die Daumen – wilde Finanzgerüchte in den sozialen Medien

Trotz aller Gerüchte um finanzielle Schwierigkeiten: Aus Sicht der ELF wird das Duell zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings in der MHP-Arena ein Finale der Superlative.
Von Jochen Klingovsky
Sasa Kalajdzic wechselt in Heimat: Ex-VfB-Stürmer wagt Neuanfang – „Möchte einfach Spaß am Fußball haben“

Sasa Kalajdzic wechselt in Heimat Ex-VfB-Stürmer wagt Neuanfang – „Möchte einfach Spaß am Fußball haben“

Sasa Kalajdzic wechselt in die österreichische Bundesliga. Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart will seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen.
Von Sebastian Winter
VfB Stuttgart: Ameen Al-Dakhil – der Wackelkandidat kämpft sich zurück

VfB Stuttgart Ameen Al-Dakhil – der Wackelkandidat kämpft sich zurück

Durch seine labile Gesundheit ist von Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil wenig zu sehen beim VfB. Bisher hat er in dieser Runde gar nicht gespielt. Doch es gibt Hoffnung.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart in der Europa League: Große Tradition, kleiner Gästeblock – in diesen Stadien spielt der VfB

VfB Stuttgart in der Europa League Große Tradition, kleiner Gästeblock – in diesen Stadien spielt der VfB

Lange war die Spielstätte der Go Ahead Eagles offen, jetzt herrscht Klarheit. Wir stellen alle vier Auswärts-Ziele des VfB vor – und blicken auf die Ticket-Chancen.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Ultras: Die besten Choreos des Commando Cannstatt

VfB Stuttgart Ultras Die besten Choreos des Commando Cannstatt

Seit über 28 Jahren sorgen die Ultras des Commando Cannstatt für Stimmung im Stuttgarter Stadion. Wir blicken auf einige der eindrucksvollsten Choreografien zurück.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: MeinVfB auf Youtube – jetzt abonnieren!

VfB Stuttgart MeinVfB auf Youtube – jetzt abonnieren!

MeinVfB gibt es längst auch via Youtube – ein Angebot unserer Redaktion in bewegten Bildern, das alles abbildet, was die weiß-rote Fangemeine bewegt. Jetzt abonnieren!
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart SC Freiburg 1. FC Köln Christian Streich Bundesliga
 