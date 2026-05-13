Weil die Gewerbesteuer einbricht, muss Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Nachtragshaushalt verabschieden. Das neue Zahlenwerk gibt wenig Grund zur Hoffnung.
13.05.2026 - 14:05 Uhr
Groß war der Schock als im März in Kornwestheim bekannt wurde, dass die Gewerbesteuer um neun Millionen Euro einbricht. Die Wirtschaftskrise hatte Kornwestheim erreicht. Statt der ursprünglich für 2026 angenommenen 34 Millionen Euro, kann man nur noch mit 25 Millionen Euro rechnen. Das hatte eine Haushaltssperre zur Folge und nun auch einen Nachtragshaushalt. Letzterer wartet mit noch schlechteren Zahlen auf.