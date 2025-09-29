Bei Olympia in Paris ist Snoop Dogg der heimliche Star. Mit seiner unnachahmlichen Art und einer Prise Humor berichtet er von den Spielen. Nun soll er auch bei den Winterspielen 2026 für Quote sorgen.
Berlin - US-Rapper Snoop Dogg wird erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 53 Jahre alte Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC mitteilte.