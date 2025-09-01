Erneut sind am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zwei Reisende attackiert worden.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Erneut ist es am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen zu einem körperlichen Angriff gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht auf Montag zwei 19-jährige Reisende attackiert. Ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden gegen 0.20 Uhr am Treppenaufgang, als sie auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 17 und 18 Jahren trafen. Aus ungeklärten Gründen soll einer der beiden Reisenden von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen worden sein, während sein Begleiter wohl geohrfeigt wurde.

 

Während die Reisenden in einen Zug nach Sersheim stiegen, alarmierten sie die Polizei. Die empfing dann am Bahnhof in Sersheim nicht nur die beiden Geschädigten, sondern auch die mit einem späteren Zug ankommenden Tatverdächtigen mit deutscher beziehungsweise kosovarischer Staatsbürgerschaft.

Einer der beiden Attackierten wurde bei dem Angriff im Gesicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0711/550491020 entgegen.