Die Polizei hat einen 24-Jährigen in Esslingen festgenommen, der offenbar unter Drogen stand. Der Fahrer war vor einer nächtlichen Kontrolle ohne Licht davongerast.

Mit einem riskanten Manöver hat ein 24-Jähriger in Esslingen versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen – ohne Erfolg. Die Beamten nahmen den offenbar unter Drogen stehenden Mann nach seiner Flucht fest. Der Autofahrer war am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei ohne Licht in der Nähe des Bahnhofs Oberesslingen unterwegs, als er kurz vor einer Polizeikontrolle wendete und gegen die Fahrtrichtung davonraste.

Der Fahrer habe auf „äußerst rücksichtslose und gefährliche Art und Weise“ versucht, der Kontrolle zu entgehen, heißt es in dem Bericht. Der 24-Jährige war demnach gegen 0.30 Uhr mit einem silberfarbenen Citroen mit Reutlinger Kennzeichen auf der Adenauerbrücke unterwegs und bog in die Ulmer Straße ein, als er die Polizeikontrolle entdeckte. Daraufhin habe er den Wagen gewendet und sei ohne Licht „mit sehr hoher Geschwindigkeit“ stadteinwärts geflüchtet. Mindestens zwei entgegenkommende Autos mussten offenbar ausweichen.

Polizei nimmt Fahrer in einem Hinterhof fest

Zurück auf der Adenauerbrücke habe der 24-Jährige wieder auf die richtige Spur gewechselt. Wenig später war die Flucht beendet. Die Polizei fand den Fahrer im Hinterhof eines Hauses in der Olgastraße. Er habe noch am Steuer gesessen und wurde vorläufig festgenommen. Dem 24-Jährigen wurde Blut abgenommen, „da er merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, wie es in dem Bericht heißt.

Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen, denen der Citroen aufgefallen war. Insbesondere werden die Fahrer der Autos gesucht, die dem 24-Jährigen ausweichen mussten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/3993-330 zu melden.