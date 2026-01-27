Die Polizei hat einen 24-Jährigen in Esslingen festgenommen, der offenbar unter Drogen stand. Der Fahrer war vor einer nächtlichen Kontrolle ohne Licht davongerast.
27.01.2026 - 13:02 Uhr
Mit einem riskanten Manöver hat ein 24-Jähriger in Esslingen versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen – ohne Erfolg. Die Beamten nahmen den offenbar unter Drogen stehenden Mann nach seiner Flucht fest. Der Autofahrer war am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei ohne Licht in der Nähe des Bahnhofs Oberesslingen unterwegs, als er kurz vor einer Polizeikontrolle wendete und gegen die Fahrtrichtung davonraste.