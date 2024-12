Nächtlicher Sturz in Ludwigsburg

Ein 82-Jähriger war Donnerstagabend in Neckarweihingen zu Fuß auf dem Heimweg. In der Schwarzwaldstraße wird er plötzlich zu Boden gestoßen – sein Geldbeutel fehlt nun. Doch was ist genau passiert?

Julia Amrhein 06.12.2024 - 11:34 Uhr

Ist ein 82-Jähriger am Donnerstagabend in Neckarweihingen ausgeraubt worden? Das versucht die Kriminalpolizei derzeit zu klären – und hofft auf mögliche Zeugen. Bislang ist bekannt, dass der Senior kurz vor 17 Uhr aus dem Bus gestiegen war und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht hatte. In der Schwarzwaldstraße sei er dann kurz nach der Kindertagesstätte von hinten zu Boden gestoßen worden.