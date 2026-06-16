Unbekannte haben in Winterbach mehrere geparkte Autos zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen der nächtlichen Tat.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein Fall von mutmaßlichem Vandalismus beschäftigt derzeit die Polizei in Winterbach (Rems-Murr-Kreis). Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag auf einem Betriebsgelände in der Fabrikstraße mehrere geparkte Autos beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Fahrzeuge verschiedener Marken zerkratzt.

 

Der entstandene Sachschaden ist erheblich: Die Polizei schätzt ihn auf rund 20.000 Euro. Wie viele Fahrzeuge genau betroffen sind, wurde zunächst nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Fabrikstraße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.