Unbekannte haben in Winterbach mehrere geparkte Autos zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen der nächtlichen Tat.

Sascha Sauer 16.06.2026 - 15:26 Uhr

Ein Fall von mutmaßlichem Vandalismus beschäftigt derzeit die Polizei in Winterbach (Rems-Murr-Kreis). Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag auf einem Betriebsgelände in der Fabrikstraße mehrere geparkte Autos beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Fahrzeuge verschiedener Marken zerkratzt.