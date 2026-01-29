Im Netz gibt es das Phänomen, dass Menschen aus Baden-Württemberg behaupten, sie wohnen in der Nähe von Stuttgart. Ein Content-Creator klärt auf.
29.01.2026 - 15:37 Uhr
Surft man durchs Social-Web, auf Dating-Plattformen oder sonstigen Internetseiten, auf denen Nutzer ihren Wohnort angeben, stößt man immer wieder auf: Nähe Stuttgart. Wo die Userinnen und User wirklich herkommen, wollen sie nicht preisgeben. Dass „Nähe Stuttgart“ ein ziemlich weit gefasster Bereich sein kann und sich viel zu viele Menschen aus Baden-Württemberg in der Nähe der Landeshauptstadt verorten, darüber wird im Netz regelmäßig gespottet.