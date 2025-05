Aus einem „Selbstbedienungs-Schränkle“ verkauft Cornelia Ziemer in Renningen ihre selbst gemachten Nähartikel.

Manuel Schust 20.05.2025 - 11:54 Uhr

Früher wurden überwiegend Zigaretten oder Kaugummis in Automaten zum Verkauf angeboten. Mittlerweile boomen Snackautomaten, die aus Bahnhöfen und Innenstädten kaum mehr wegzudenken sind. Auch an vielen Bauernhöfen in der Region haben Verkaufsautomaten den klassischen Hofladen ergänzt oder gar ersetzt. Denn die Verfügbarkeit an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag ist für Kunden und Betreiber praktisch.