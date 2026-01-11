Nagare feiert Geburtstag: Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen

Sein damaliger Chef riet ihm ziemlich dringlich davon ab. Aber Shinichi Nakagawa hörte einfach nicht auf die Warnungen. „Selbstständigkeit ist gefährlich“, sagte Marco Akuzun, damals noch angestellter Küchenchef vom Flughafenrestaurant Top Air. Als er dann das Lokal sah, das sich der japanische Koch für sein eigenes Restaurant ausgesucht hatte, ist er noch mehr erschrocken: Es hat weder eine Terrasse noch Parkplätze und sieht von außen wie eine Eckkneipe aus. „In Japan ist man erst erfolgreich, wenn man selbstständig ist“, erklärte Shinichi Nakagawa seinem Chef, bei dem er zwei Jahre lang gearbeitet und gelernt hatte. Die Unterhaltung fand vor rund fünf Jahren statt: Nagare nannte er sein Restaurant in Stuttgart-Feuerbach, was auf Deutsch fließen oder Fluss bedeutet. Und seither ist es nicht mehr zum Stillstand gekommen.