 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen

Nagare feiert Geburtstag Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen

Nagare feiert Geburtstag: Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen
6
Seit fünf Jahren gibt es das Restaurant Nagare von Shinichi Nakagawa: Zur Geburtstagsfeier gab es ein mehrgängiges Menü mit seinem früheren Chef Marco Akuzun. Foto: Kathrin Haasis/Ferdinando Iannone

Shinichi Nakagawa ist in schwierigen Zeiten gestartet und an einem unscheinbaren Ort. Sein japanisches Restaurant Nagare hat sich trotzdem als Adresse für Feinschmecker etabliert.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Sein damaliger Chef riet ihm ziemlich dringlich davon ab. Aber Shinichi Nakagawa hörte einfach nicht auf die Warnungen. „Selbstständigkeit ist gefährlich“, sagte Marco Akuzun, damals noch angestellter Küchenchef vom Flughafenrestaurant Top Air. Als er dann das Lokal sah, das sich der japanische Koch für sein eigenes Restaurant ausgesucht hatte, ist er noch mehr erschrocken: Es hat weder eine Terrasse noch Parkplätze und sieht von außen wie eine Eckkneipe aus. „In Japan ist man erst erfolgreich, wenn man selbstständig ist“, erklärte Shinichi Nakagawa seinem Chef, bei dem er zwei Jahre lang gearbeitet und gelernt hatte. Die Unterhaltung fand vor rund fünf Jahren statt: Nagare nannte er sein Restaurant in Stuttgart-Feuerbach, was auf Deutsch fließen oder Fluss bedeutet. Und seither ist es nicht mehr zum Stillstand gekommen.

 

Nagare wird im Gastroführer Michelin empfohlen

Shinichi Nakagawa hatte im Prinzip gar keine andere Wahl, als sein eigener Chef zu werden. Wegen mangelnder Deutschkenntnisse hätte er in einer Sterneküche höchsten eine Assistenzposition erreichen können und niemals eine Leitungsfunktion, ist er sich sicher. Und das sei ihm nicht genug gewesen, erklärt der Japaner. Im Nagare wird er ausschließlich von Landsleuten beliefert, das Büro managt seine Frau. Dass ausgerechnet zum Start die Corona-Pandemie ausbrechen musste, machte das Unternehmen nicht leichter. Aber der mittlerweile 41-Jährige meisterte die Herausforderung – und wurde bald im Gastroführer Michelin empfohlen, der seinen Lesern nahe legt, sich „nicht vom unscheinbaren Äußeren des Eckhauses irritieren“ zu lassen. Denn drinnen dürften sie sich auf die japanische Küche von Shinichi Nakagawa freuen, „die moderne europäische Einflüsse zeigt“.

Ein Signature Dish von Marco Akuzun, das er im Nagare servierte: Loup de Mer Ike Jime. Foto: Kathrin Haasis

Direkt aus Japan war er in der Küche vom Top Air gelandet, kaum ein Wort Deutsch sprechend. Ein Freund hatte ihm gesagt, dass die Arbeitsbedingungen in Deutschland gut seien. „In Japan hat ein Koch 18- Stunden-Tage, das ist normal“, erzählt er – und fünf Tage Urlaub. Die fünf Wochen Urlaub im Flughafenrestaurant schockierten ihn allerdings auch. Kochtechniken und neue Kombinationen von Lebensmitteln lernte er bei Marco Akuzun. Im Nagare bietet er ein entsprechendes Sechs-Gang-Menü für 152 Euro (und alle Gänge einzeln à la Carte) an. Misosuppe nach Bouillabaisse Art serviert er zum Beispiel oder Rinderfilet mit Chinakohl, Pilzen, Zuckerschoten, die Teigtaschen Gyoza und Kalbsdashi. Ein Sushi-Menü hat er außerdem zu bieten, denn die die international beliebteste Spezialität seines Landes würden die Gäste in einem japanischen Restaurant einfach erwarten.

Unsere Empfehlung für Sie

Alkoholfreies steht hoch im Kurs: Mit Wein durch den Dry January

Alkoholfreies steht hoch im Kurs Mit Wein durch den Dry January

Weg mit den Vorurteilen, was beim Bier ging, geht auch beim Wein! Der Markt alkoholfreier Weine wächst schnell – und diese werden auch immer besser.

Bescheiden und zurückhaltend, wie er ist, kann sich Shinichi Nakagawa seinen Erfolg durch sämtliche Krisen der Branche hindurch nicht erklären. Alle japanischen Restaurants in Stuttgart würden gut laufen, meint er: „Die Deutschen mögen sehr gerne japanisches Essen.“ Seine Gäste würden die leichten, asiatischen Gerichte schätzen, die normale deutsche Küche sei dagegen sehr deftig. Marco Akuzun ist der Meinung, dass sich sein Ex-Mitarbeiter längst einen Michelin-Stern verdient hätte. „Wenn er so weiter macht, werden sie nicht an ihm vorbeikommen“, ist er sich sicher. Die Lage sei zwar wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Den unscheinbaren Ort in Feuerbach will Shinichi Nakagawa auch auf keinen Fall verlassen, weil sein Vermieter oben drüber wohnt und „sehr nett“ ist. Der 41-Jährige ist auch ohne Auszeichnung zufrieden, sie würde ihm vermutlich „zu viel Druck und Stress“ bereiten.

Ein Menü, das Top Air und Nagare zusammenbringt

Zur Feier des fünfjährigen Bestehens tischten der Japaner und sein früherer Chef im Dezember ein Menü auf, das Vergangenheit und Gegenwart zusammenbrachte. Marco Akuzun ließ das Top Air aufleben mit seiner frische Vorspeise Hamachi aus Wasabieis, Gurke, Rettich und Apfel, seinem Loup de Mer Ike Jime und dem butterweichen Wagyu mit Edamame, Shiitake und geräuchterten Gnocchi. Shinichi Nakagawa lieferte eine Vorspeisenvariation, natürlich Sushi und einen bildhübsch angerichteten Nachtisch mit Sakekasu-Eis, schwarzem Sesam und Himbeeren. „Er hat es geschafft“, sagt Marco Akuzun heute anerkennend über seinen ehemaligen Mitarbeiter.

Weitere Themen

Nagare feiert Geburtstag: Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen

Nagare feiert Geburtstag Japanische Kulinarik in der Eckkneipe übersteht alle Krisen

Shinichi Nakagawa ist in schwierigen Zeiten gestartet und an einem unscheinbaren Ort. Sein japanisches Restaurant Nagare hat sich trotzdem als Adresse für Feinschmecker etabliert.
Von Kathrin Haasis
Rechtsstreit um Solarenergie: Mieter boxt Balkonkraftwerk gegen Vonovia durch

Rechtsstreit um Solarenergie Mieter boxt Balkonkraftwerk gegen Vonovia durch

Der Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk in einer Vonovia-Wohnung in Aachen geht zugunsten des klagenden Mieters aus. Was bedeutet das für Vonovia-Mieter in Stuttgart?
Von Judith A. Sägesser
Diskussion in Stuttgart: 470.000 Euro für Schriftzug? Anderswo geht es 50 mal billiger

Diskussion in Stuttgart 470.000 Euro für Schriftzug? Anderswo geht es 50 mal billiger

Von Kornwestheim bis Backnang – auch in anderen Gemeinden gibt es große Stadt-Schriftzüge. Sie kosten allerdings einen Bruchteil von dem, was in Stuttgart geplant ist. Ein Überblick.
Von Lisa Welzhofer
Neues Restaurant in Stuttgart: Irritationen im Terrassa

Neues Restaurant in Stuttgart Irritationen im Terrassa

Im ehemaligen Reiskorn firmiert nun das Restaurant Terrassa und preist unter anderem Spezialitäten vom Balkan an. Lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant in S-Mitte?
Von Kathrin Waldow
Stuttgarter Zootiere im Winter: Wenn die Elefanten in der Wilhelma an den Ohren frieren

Stuttgarter Zootiere im Winter Wenn die Elefanten in der Wilhelma an den Ohren frieren

Winter ist nicht jedermanns liebste Jahreszeit. Auch in der Stuttgarter Wilhelma gibt es Tiere, die mit Schnee und Nässe besser oder schlechter zurechtkommen. Ein Zoobesuch.
Von Katrin Maier-Sohn
Innendesignerin für Erotikbranche: Sie bringt Pornokinos, Swingerclubs & BDSM-Spielzimmer wieder auf Vordermann

Innendesignerin für Erotikbranche Sie bringt Pornokinos, Swingerclubs & BDSM-Spielzimmer wieder auf Vordermann

Grietje Semar hat einen ganz besonderen Job: Sie berät Unternehmen der Erotik-Branche in der Unternehmensführung und beim Innendesign. Vom Pornokino bis zum Swingerclub.
Von Petra Xayaphoum
Gefahren bei Partys: Armbänder gegen K.-o.-Tropfen? Stuttgarter Securitychef hat klare Meinung

Gefahren bei Partys Armbänder gegen K.-o.-Tropfen? Stuttgarter Securitychef hat klare Meinung

Nach der Katastrophe in der Schweiz rücken Feuerfontänen in den Fokus. Eine weitere Gefahr lauert oft unbemerkt: K.-o.-Tropfen. Ein Securitychef testet, ob Bänder sie erkennen.
Von Uwe Bogen
Familien willkommen: 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

Familien willkommen 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen.
Von Carina Kriebernig
Alkoholfreies steht hoch im Kurs: Mit Wein durch den Dry January

Alkoholfreies steht hoch im Kurs Mit Wein durch den Dry January

Weg mit den Vorurteilen, was beim Bier ging, geht auch beim Wein! Der Markt alkoholfreier Weine wächst schnell – und diese werden auch immer besser.
Von Michael Weier
Hauptfiliale in Stuttgart-West: Ramen Kurose: Filiale in Feuerbach muss schließen

Hauptfiliale in Stuttgart-West Ramen Kurose: Filiale in Feuerbach muss schließen

Ramen Kurose schließt seine zweite Filiale in Feuerbach. Drei Jahre hat sich der Ableger aus Stuttgart-West gehalten.
Von Petra Xayaphoum
Weitere Artikel zu Stuttgart
 
 