Auf einem Bahnübergang kommt ein Autofahrer mit seinem Wagen plötzlich nicht mehr weiter. Ein Zug kommt - und erfasst den Anhänger mit zwei Rindern.

red/dpa 22.11.2024 - 06:32 Uhr

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in einem Ortsteil von Nagold im Kreis Calw sind zwei Rinder tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit einem Auto, das einen Anhänger mit zwei Rindern hinter sich her zog, auf einen Bahnübergang an der Bundesstraße 463, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Mutmaßlich wegen der Glätte sei er am Bahnübergang hängen geblieben und habe nicht weiterfahren können.