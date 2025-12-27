Das Deutschlandticket ist langfristig gesichert. Der Abo-Preis aber steigt erneut. Warum das so ist und wie es weitergeht.
27.12.2025 - 05:30 Uhr
Berlin - Das Deutschlandticket wird erneut teurer. Zum neuen Jahr steigt der Preis des bundesweit gültigen Tickets im Nah- und Regionalverkehr von 58 Euro auf 63 Euro im Monat - das sind rund neun Prozent mehr. Nutzer müssen sich auch in den kommenden Jahren auf Preiserhöhungen einstellen. Verbraucherschützer warnen, das Angebot damit unattraktiver zu machen.