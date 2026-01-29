Grausame Entdeckung im Wald: drei Leichen in Jagdkleidung mit Gewehren daneben. Spekuliert wird über eine Hinrichtung durch die Mafia. Beamte schließen auch andere Hypothesen nicht aus.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gibt der gewaltsame Tod von drei Jägern in einem abgelegenen Wald Rätsel auf. Die Leichen der Männer im Alter von 26, 44 und 82 Jahren wurden an der Nordküste der Insel in der Nähe von Messina erschossen aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Neben ihnen lagen ihre Gewehre. Die Männer waren in dem bergigen Gelände offensichtlich auf der Jagd nach seltenen Wildschweinen. Die Hintergründe liegen bislang völlig im Dunkeln.