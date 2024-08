Auf dem Weg in ein bei Touristen beliebtes Wandergebiet ist in Nepal ein Hubschrauber abgestürzt - alle fünf Menschen an Bord wurden getötet. Bei den Opfern handelt es sich um vier chinesische Touristen und den Piloten.

red/AFP 07.08.2024 - 14:37 Uhr

Auf dem Weg in ein bei Touristen beliebtes Wandergebiet ist in Nepal ein Hubschrauber abgestürzt - alle fünf Menschen an Bord wurden getötet. Bei den Opfern handele es sich um vier chinesische Touristen und den Piloten, teilte am Mittwoch die Luftaufsichtsbehörde des Himalaya-Staates mit. Der Hubschrauber sei unterwegs gewesen von der Hauptstadt Kathmandu nach Syabrubesi, einem Ausgangspunkt für viele bei Touristen beliebte Trekking-Touren.