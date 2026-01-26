Tragödie auf See: Mindestens 15 Tote und mehr als 300 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach dem Sinken einer Fähre. Aber viele werden noch im Meer vermisst.
26.01.2026 - 08:30 Uhr
Nach dem Sinken einer Fähre auf den Philippinen werden mindestens 28 Menschen im Meer vermisst. Das Schiff M/V Trisha Kerstin 3 hatte der Küstenwache zufolge 359 Menschen an Bord – 332 Passagiere und 27 Crew-Mitglieder. Das Unglück ereignete sich in der Nacht (Ortszeit) auf dem Weg von der Stadt Zamboanga auf der Insel Mindanao zur Insel Jolo.