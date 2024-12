Schreck an Heiligabend: Auf der Landstraße zwischen Remseck und Ludwigsburg fing unvermittelt ein mit fünf Personen besetzter BMW an zu brennen.

Sabine Armbruster 27.12.2024 - 13:35 Uhr

Glück im Unglück hatten fünf Personen, die an Heiligabend kurz vor 18 Uhr auf der Landesstraße 1140 von Remseck in Richtung Ludwigsburg unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, fing ihr Fahrzeug etwa 200 Meter vor der Abzweigung zur Mühlhäuser Straße in Oßweil plötzlich an zu rauchen und geriet schließlich in Brand.