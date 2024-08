US-Regierung: Gaza-Gespräche in Kairo „konstruktiv“

Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, wird in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt. Es gehe um entscheidende Details, heißt es aus Washington.

dpa 23.08.2024 - 17:36 Uhr

Mit Blick auf die zähen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gibt sich die US-Regierung weiterhin vorsichtig optimistisch. Am Donnerstag habe es „konstruktive“ Gespräche in Kairo gegeben, die am Freitag und im Laufe des Wochenendes fortgesetzt würden, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Medienberichte, wonach die Verhandlungen „kurz vor dem Scheitern“ stünden, wies er zurück.