Nahid Taghavi zurück in Deutschland

Nach mehr als vier Jahren ist die deutsch-iranische Menschrechtsaktivistin Nahid Taghavi aus iranischer Haft entlassen worden. Die Aktivistin kehrte nach Deutschland zurück.

red/afp 13.01.2025 - 10:06 Uhr

Die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist nach mehr als vier Jahren aus iranischer Haft entlassen worden. „Es ist vorbei. Nahid ist frei!“, schrieb ihre Tochter Mariam Claren am Montag auf Englisch im Onlinedienst X. Ihre Mutter sei zurück in Deutschland. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das beide Frauen gemeinsam an einem Flughafen zeigt.