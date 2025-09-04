Frankreichs Präsident Macron ist vorerst unerwünscht in Israel. Grund dafür ist seine angekündigte Anerkennung eines Palästinenserstaates bei der UN-Vollversammlung.

red/AFP 04.09.2025 - 19:13 Uhr

Wegen der von Paris angekündigten Anerkennung eines Palästinenserstaates ist Frankreichs Präsident Macron vorerst unerwünscht in Israel. Erst wenn Frankreich von diesem Schritt Abstand nehme, könne Macron wieder nach Israel kommen, erklärte das Außenministerium in Jerusalem am Donnerstag nach einem Gespräch von Ressortchef Gideon Saar mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot. Macron hatte kürzlich angekündigt, während der Generaldebatte der UN-Vollversammlung Ende September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen.