Die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon wachsen. Außenministerin Baerbock ruft die Deutschen im Libanon zur Ausreise auf - so lange das noch geht. Und sendet einen Appell Richtung Teheran.

red/dpa 31.07.2024 - 23:29 Uhr

Angesichts der immer größer werdenden Spannungen im Nahen Osten ruft Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die deutschen Bürger im Libanon zur sofortigen Ausreise auf. „Ich appelliere erneut an alle deutschen Staatsangehörigen in Libanon auszureisen, solange das möglich ist“, zitierte das Auswärtige Amt Baerbock (Grüne). In der angespannten Lage könne jede Entscheidung Entspannung bedeuten oder Öl ins Feuer gießen. „Ich rufe alle - insbesondere Iran - zu Zurückhaltung & Deeskalation auf: für die Menschen in der Region“, zitierte das Außenministerium Baerbock weiter.