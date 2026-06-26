Seit mehreren Tagen verhandeln Vertreter Israels und des Libanons in den USA, um den Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah zu beenden. Nun verkünden sie einen «ersten Schritt».
Washington/Tel Aviv - Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern, sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington. "Und genau das haben diese beiden Nationen verdient."