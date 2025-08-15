Israel will in dem Gebiet Tausende neue Wohneinheiten bauen und damit ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen Palästinenser-Staat erheblich erschweren. Aus Berlin kommt scharfe Kritik.
15.08.2025 - 00:32 Uhr
Berlin/Tel Aviv - Die Bundesregierung lehnt die israelischen Pläne zum Bau von Tausenden neuen Wohneinheiten im Westjordanland ab. "Der Siedlungsbau verstößt gegen das Völkerrecht und einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. "Er erschwert eine verhandelte Zweistaatenlösung sowie ein Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlands, wie der Internationale Gerichtshof es fordert."