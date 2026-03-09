Donald Trump macht Teheran für den Angriff auf eine iranische Mädchenschule verantwortlich. Investigative US-Recherchen legen etwas anderes nahe.
09.03.2026 - 11:29 Uhr
Teheran/New York - Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, der Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit rund 170 Toten verantwortlich. Wie Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat unabhängig voneinander herausfanden, zeigt ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.