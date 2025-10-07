Chefunterhändler der Hamas, Chalil al-Hajja, fordert von US-Präsident Donald Trump und den Vermittlern „Garantien“ für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen.
07.10.2025 - 22:08 Uhr
Bei den indirekten Verhandlungen mit Israel in Ägypten hat der Chefunterhändler der Hamas, Chalil al-Hajja, von US-Präsident Donald Trump und den Vermittlern „Garantien“ für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen gefordert. „Wir vertrauen der Besatzungsmacht nicht, nicht einmal für eine Sekunde“, sagte er am Dienstag der dem ägyptischen Geheimdienst nahestehenden TV-Sendergruppe Al-Kahera News mit Blick auf Israel.