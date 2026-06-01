Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat sich weiter verschärft, im Libanon werden täglich Menschen getötet. Die deutsche Entwicklungsministerin will sich vor Ort ein Bild machen.
01.06.2026 - 07:59 Uhr
Berlin - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan reist heute mit ihrem norwegischen Kollegen Åsmund Grøver Aukrust in den Libanon. Die SPD-Politikerin will sich vor Ort ein Bild von den Auswirkungen des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel machen. Alabali Radovan machte vor ihrem Abflug deutlich, dass sie ein Zeichen der Solidarität setzen will. Zugleich verlangte sie ein Ende der Gewalt.