Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge weiter gegen Ziele der Hamas in der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets vor. Auch andernorts gibt es Kämpfe - und wieder viele Tote.

dpa 09.07.2024 - 15:59 Uhr

Gaza - Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge weiterhin Ziele in mehreren Gebieten im Gazastreifen an. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dabei seien 16 Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden. Laut Wafa kamen bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in der Stadt Gaza sechs Menschen ums Leben. Retter hätten danach ein Kleinkind lebend geborgen.