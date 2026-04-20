Die US-Marine hat im Arabischen Meer einen iranischen Frachter unter ihre Kontrolle gebracht. Der Iran kündigt eine Reaktion an.
20.04.2026 - 01:37 Uhr
Teheran - Irans Militär hat den USA nach dem Angriff auf ein iranisches Frachtschiff im Arabischen Meer "bewaffnete Seepiraterie" vorgeworfen. Man werde "bald reagieren", zitierte der regierungstreue Sender Press TV das iranische Hauptquartier Khatam al-Anbiya. Die US-Marine hatte den iranischen Frachter zuvor angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus.