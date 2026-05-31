Israels Armee rückt im Libanon weiter vor und nimmt eine Kreuzritterfestung aus dem 12. Jahrhundert ein. Ein israelischer Armeesprecher bezeichnet sie als «Symbol der Arroganz» der Hisbollah.
31.05.2026 - 10:41 Uhr
Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden des Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Sie weitete damit ihre Bodeneinsätze im Nachbarland weiter aus, wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß. Das Foto eines dpa-Reporters zeigte eine israelische Flagge, die auf der Festung gehisst wurde. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage dazu zunächst nicht.