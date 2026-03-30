CNN-Journalisten wollten im Westjordanland einen Bericht über Folgen eines Siedlerangriffs drehen. Israelische Soldaten hindern sie gewaltsam daran. Jetzt zieht die Armeeführung Konsequenzen.
30.03.2026 - 02:28 Uhr
Tel Aviv/Ramallah - Nach Gewalt israelischer Soldaten gegen Journalisten des US-Fernsehsenders CNN im besetzten Westjordanland hat die Armeeführung ein ganzes Reservebataillon vom Dienst suspendiert. Das Bataillon werde einem Prozess zur Stärkung seiner "fachlichen und ethischen Grundlagen" unterzogen, teilte das Militär in der Nacht mit.