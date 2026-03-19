Während die USA und Israel weiter Ziele im Iran angreifen, nimmt Teheran bei seinen Gegenangriffen die Länder am Persischen Golf ins Visier. Für Irans Botschaft in Katar hat das jetzt Konsequenzen.

dpa 19.03.2026 - 01:25 Uhr

Doha - Der Golfstaat Katar hat die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeiter zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen. Sie seien aufgefordert, Katar innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, teilte das Außenministerium mit. Es verwies auf wiederholte "Aggressionen" des Irans gegen Katar.