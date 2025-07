Nach der Ankündigung anderer Länder, einen Palästinenserstaat anzuerkennen, denkt auch die portugiesischer Regierung über einen solchen Schritt nach.

red/AFP 31.07.2025 - 16:42 Uhr

Nach der Ankündigung von Ländern wie Frankreich, einen Palästinenserstaat anzuerkennen, will auch die portugiesische Regierung diesen Schritt prüfen. Portugal „zieht die Anerkennung des palästinensischen Staates im Rahmen eines Verfahrens in Betracht“, das während der 80. UN-Generaldebatte im September in New York abgeschlossen werden könnte, erklärte Ministerpräsident Luis Montenegro am Donnerstag in Lissabon. Dazu würden der Staatschef und das Parlament konsultiert.