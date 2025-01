Die Rebellen im Jemen denken nicht daran, ihren Raketenbeschuss auf Israel einzustellen. Sie sind die letzten schlagkräftigen Verbündeten des Iran. Stoppen kann sie derzeit niemand.

Thomas Seibert 12.01.2025 - 16:14 Uhr

„Wir werden nicht aufhören“, sagt Hazam al-Assad. „Ihr solltet immer den Himmel beobachten und nicht schlafen“, warnte al-Assad, Führungsmitglied der Huthi-Rebellen im Jemen, die Bevölkerung Israels auf der Plattform X in hebräischer Sprache. Nach der Niederlage der Hisbollah-Miliz im Libanon im Krieg gegen Israel, der Schwächung der Hamas im Gaza-Konflikt und dem Umsturz in Syrien ist die jemenitische Rebellengruppe der letzte schlagkräftige Partner des Iran in der Region.