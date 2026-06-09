Nahost-Konflikt Iran treibt den Preis für eine Einigung hoch
Das Regime in Teheran sieht sich als Sieger der Eskalation mit Israel – und setzt offensichtlich darauf, dass US-Präsident ein schnelles Ende des Krieges braucht.
Das Regime in Teheran sieht sich als Sieger der Eskalation mit Israel – und setzt offensichtlich darauf, dass US-Präsident ein schnelles Ende des Krieges braucht.
Der Iran sieht sich als Sieger der jüngsten Konfrontation mit Israel und dürfte nun versuchen, als Preis für eine Einigung mit den USA weitere Zugeständnisse von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen. Die Forderungen nach Freigabe eingefrorener Auslandsguthaben des Iran und einem Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen stehen dabei im Mittelpunkt. Das Regime in Teheran ist nach Einschätzung von Experten überzeugt, dass von USA und Israel derzeit keine militärische Bedrohung mehr ausgeht.