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  4. Iran treibt den Preis für eine Einigung hoch

Nahost-Konflikt Iran treibt den Preis für eine Einigung hoch

Nahost-Konflikt: Iran treibt den Preis für eine Einigung hoch
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Gewiefter Diplomat: Irans Außenminister Abbas Araghtschi Foto: AFP/dpa/Tatyana Makeyeva

Das Regime in Teheran sieht sich als Sieger der Eskalation mit Israel – und setzt offensichtlich darauf, dass US-Präsident ein schnelles Ende des Krieges braucht.

Der Iran sieht sich als Sieger der jüngsten Konfrontation mit Israel und dürfte nun versuchen, als Preis für eine Einigung mit den USA weitere Zugeständnisse von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen. Die Forderungen nach Freigabe eingefrorener Auslandsguthaben des Iran und einem Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen stehen dabei im Mittelpunkt. Das Regime in Teheran ist nach Einschätzung von Experten überzeugt, dass von USA und Israel derzeit keine militärische Bedrohung mehr ausgeht.

 

Trump hatte Israel und den Iran nach den gegenseitigen Raketenangriffen von Iran und Israel am Sonntag und Montag aufgerufen, die Gefechte einzustellen. Beide Länder erklärten die Kämpfe daraufhin für vorerst beendet. Der Schlagabtausch war Ausdruck einer neuen und aggressiveren iranischen Strategie. Statt Angriffe auf iranisches Territorium zu erwidern, wie dies in den vergangenen Jahren der Fall war, griff die Islamische Republik diesmal Israel an, um die israelische Offensive gegen die pro-iranische Hisbollah im Libanon aufzuhalten.

„Sicherheitsgürtel des Widerstandes“

Dabei demonstrierten die iranischen Streitkräfte, dass sie trotz der schweren Bombardements von USA und Israel im März und April noch genügend Raketen und Abschussrampen besitzen, um Israel zu bedrohen. Die pro-iranischen Huthi-Rebellen im Jemen griffen Israel ebenfalls an. Die israelischen Gegenschläge im Iran blieben relativ harmlos, die USA beteiligten sich nicht. Teheran sehe derzeit „keine glaubhafte Bedrohung“ durch USA und Israel, schrieb der israelische Iran-Experte und frühere Militärgeheimdienstler Danny Citrinowicz auf X. Iranische Militärs entwerfen inzwischen eine neue Einflusssphäre ihres Landes im Nahen Osten, die vom Persischen Golf bis zum Roten Meer reicht. „Ein neuer Sicherheitsgürtel des Widerstandes“ in dieser Region diene als Abschreckung gegen USA und Israel, sagte Brigadegeneral Esmaeil Qaani, Befehlshaber der Auslandstruppe der iranischen Revolutionsgarde, laut der Nachrichtenagentur Tansim. Iranische Verbündete im „Sicherheitsgürtel“ stehen nach Qaanis Worten bereit, um Amerikaner und Israelis „an der Gurgel zu packen“.

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Eine wichtige Erkenntnis aus der Konfrontation mit Israel liegt für die iranische Führung darin, dass Trump dringend eine Einigung mit Teheran will. Der US-Präsident zwang den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, die Angriffe auf den Iran einzustellen. Trumps Iran-Krieg ist bei amerikanischen Wählern vor allem wegen der steigenden Benzin- und Verbraucherpreise unbeliebt.

Trotz enger Beziehungen zu „Bibi“ zog Trump die Notbremse

Netanjahu wollte nach Ansicht von Kritikern den Konflikt mit der Hisbollah im Libanon und dem Iran nutzen, um seine innenpolitische Position in Israel zu stärken. Doch das lief den Interessen von Trump zuwider, der trotz seiner engen Beziehungen zu „Bibi“ Netanjahu die Notbremse zog. „Bibi braucht eine Fortsetzung des Krieges, um in Israel politisch zu überleben“, zitierte die US-Nachrichtenseite Axios einen amerikanischen Regierungsvertreter. „Trump braucht ein Ende des Krieges, um in den USA politisch zu überleben.“

Was kommt in das Kurz-Memorandum?

Das ist der iranischen Führung nicht entgangen. Mit den Angriffen auf Israel gelang es Teheran, den Konflikt im Libanon mit den amerikanisch-iranischen Verhandlungen über ein formelles Ende des Krieges zu verknüpfen; Israel und USA hatten das lange abgelehnt. Nun wird es wahrscheinlicher, dass in dem geplanten Kurz-Memorandum von USA und Iran ein Ende der Gefechte im Libanon ausdrücklich festgeschrieben wird.

Irans Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf machte klar, dass sich Teheran gestärkt fühlt. Der Iran werde „kämpfen, wenn es uns passt, und verhandeln, wenn es uns passt“, schrieb Kalibaf auf Telegramm. In Israel wächst die Befürchtung, dass der US-Präsident dem Iran weit entgegenkommen wird, um die Einigung zu ermöglichen. Trump „will unbedingt eine Übereinkunft mit dem teuflischen Teheraner Regime“, kommentierte die „Times of Israel“.

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