Eine weitere Division der israelischen Armee beginnt mit Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon. Die Truppe soll örtlich begrenzte und gezielte Einsätze vornehmen.

red/AFP 07.10.2024 - 10:11 Uhr

Die israelische Armee ihre Truppenstärke im Libanon nach eigenen Angaben erhöht. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurde eine weitere Division zur Teilnahme an Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon entsandt. Die Soldaten der 91. Division begannen demnach „mit örtlich begrenzten und gezielten Einsätzen im Südlibanon“. Es ist die dritte Truppengruppierung in Divisionsstärke, die gegen die Hisbollah eingesetzt wird.