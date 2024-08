Mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage schränkt die Lufthansa Group ihre Flüge nach Nahost weiter ein. Auch zahlreiche Flüge anderer Fluggesellschaften wurden gestrichen.

red/KNA 05.08.2024 - 14:50 Uhr

Mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage hat die Lufthansa Group ihre Flüge nach Nahost weiter eingeschränkt. Vorerst bis zum 12. August werden alle Flüge nach Tel Aviv, Teheran und Beirut ausgesetzt, wie die Fluggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main am Montag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) bestätigte.