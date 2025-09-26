Der Violinist unterstützt eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg am Samstag in Berlin. Einiges in der öffentlichen Debatte findet er kritikwürdig.
Berlin - Der Musiker Michael Barenboim beklagt fehlende Unterstützung für die Position palästinensischer Künstler. "Es herrscht Stille", sagte der Violinist dem "Tagesspiegel". "Es gibt einen Gegenwind, der die Menschen verstummen lässt." Einsatz für die Ukraine habe Rückenwind, doch wer sich für Palästina einsetze, stoße sofort auf politische Widerstände. Auch gebe es keinen Raum für Trauer um die palästinensischen Opfer, sagte Barenboim.