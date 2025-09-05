Nahost-Konflikt Streit um Gaza bei der UN-Vollversammlung
Die USA und Israel sind verärgert über Pläne westlicher Staaten für Palästina-Anerkennung. Arabische Staaten fordern, Israel von der Arbeit der UN-Vollversammlung auszuschließen
Kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York am 9. September verschärft sich der internationale Streit über den Gaza-Konflikt. USA und Israel sind verärgert, dass westliche Staaten das Treffen nutzen wollen, um aus Protest gegen das Vorgehen Israels gegen Zivilisten in Gaza einen Palästinenser-Staat anzuerkennen. Die US-Regierung steht in der Kritik, weil sie Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas die Einreise zu der UN-Tagung verweigert. Islamische Länder wollen versuchen, Israel aus dem Weltparlament zu verbannen.
