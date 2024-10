UN-Generalsekretär António Guterres verlangt angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah eine sofortige Waffenruhe. „Ein umfassender Krieg im Libanon muss um jeden Preis vermieden werden, und die Souveränität und territoriale Integrität des Libanons müssen respektiert werden“, teilte Guterres bei X mit.

Ein Sprecher sagte, dass Guterres der libanesischen Regierung versichert habe, dass das System der Vereinten Nationen vollständig mobilisiert sei, um etwa einer Million Menschen in Not helfen zu können. Die knapp 10.000 UN-Blauhelme in der Region blieben derweil in der Grenzregion, um ihr Mandat zu erfüllen, hieß es. Patrouillen könnten derzeit aber nicht durchgeführt werden.